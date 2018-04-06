Бельерин: "Отправимся в Россию на позитиве"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА (4:1).

По словам футболиста, такая победа придает уверенности его команде.

"Мы довольны. Конечно, хотелось сыграть на ноль, но все равно отправимся в Россию на позитиве. Если не допустим ошибок в ответном матче, выйдем в полуфинал.

Знали, что ЦСКА придется атаковать во втором тайме, и мы должны были забивать еще, у нас была куча моментов. Но и 4:1 нас устраивает. Если бы победа была с меньшим счетом, то тогда мы бы жалели об упущенных шансах. А так мы довольны преимуществом в три мяча", – сказал Бельерин.

Не пропустите: Капитуляция армейцев: ЦСКА разгромно проиграл "Арсеналу" в Лондоне. | http://soccernews.ru