Бельерин прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"

Теги арсенал лондонэктор бельеринманчестер юнайтед

Бельерин прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Люди все время задают мне эти вопросы - это безумие. Несколько лет назад я подписал достаточно долгосрочный контракт с клубом. Я никогда не говорил, что хотел бы играть в другом месте", - цитирует 23-летнего бека "канониров" goal.com.

Напомним, "Арсенал" презентовал третью форму на сезон. | soccernews.ru

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