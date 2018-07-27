Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Люди все время задают мне эти вопросы - это безумие. Несколько лет назад я подписал достаточно долгосрочный контракт с клубом. Я никогда не говорил, что хотел бы играть в другом месте", - цитирует 23-летнего бека "канониров" goal.com.

Напомним, "Арсенал" презентовал третью форму на сезон. | soccernews.ru