Бельерин прокомментировал свое будущее в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин заявил, что не планирует покидать клуб.

"Я счастлив в "Арсенале", и я определенно хочу остаться в этом клубе. У меня есть действующее долгосрочное соглашение с "Арсеналом". Я чувствую себя здесь как дома" - приводит слова Бельерина Sportsmole.

Ранее сообщалось, что в услугах Бельерина заинтересованы "Барселона" и "Ювентус".

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