Бельерин провел повторную встречу с Венгером

Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин провел повторную встречу с главным тренером своей команды Арсеном Венгером.

Как информирует Mundo Deportivo, 22-летний бек снова обратился к своему наставнику с просьбой отпустить его в каталонскую "Барселону". Однако французский специалист в очередной раз ответил футболисту отказом, надеясь, что ему все-таки удастся сохранить игрока в своей команде на следующий сезон.

Напомним, "Арсенал" вступил в борьбу за Фабиньо. | soccernews.ru