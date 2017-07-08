Бельерин провел повторную встречу с Венгером

Теги барселонаарсенал лондонарсен венгерэктор бельерин

Бельерин провел повторную встречу с ВенгеромЗащитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин провел повторную встречу с главным тренером своей команды Арсеном Венгером.

Как информирует Mundo Deportivo, 22-летний бек снова обратился к своему наставнику с просьбой отпустить его в каталонскую "Барселону". Однако французский специалист в очередной раз ответил футболисту отказом, надеясь, что ему все-таки удастся сохранить игрока в своей команде на следующий сезон.

Напомним, "Арсенал" вступил в борьбу за Фабиньо. | soccernews.ru

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