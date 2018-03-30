Бельерин рассказал, как смог вернуться в форму

Теги арсенал лондонэктор бельерин

Бельерин рассказал, как смог вернуться в формуЗащитник "Арсенала" Эктор Бельерин рассказал, что придерживается веганской диеты.

По словам футболиста, она стала помогать ему на поле и вне его пределов. 

"Так или иначе, я был веганом с начала сезона. Поначалу я хотел питаться так пару недель, чтобы вывести токсины из своего тела и органов. Но я так здорово себя почувствовал, что питаюсь таким образом уже шесть месяцев! Мне важнее всего два аспекта – состояние тела после игры и скорость восстановления. У меня всегда были небольшие проблемы с лодыжками.

После сложных матчей они опухали. Сейчас мне даже не нужно их перевязывать. Это не производит особых изменений в вашем теле, но я крепко убежден, что то, что мы едим - не только влияет на нас, но и на саму планету. Я по утрам полон энергии, а ведь раньше был человеком, который просыпал пять будильников прежде, чем встать с постели.

Парни – Начо Монреаль и даже Лоран Косельни всегда спрашивают: "А где мясо? Ты его сегодня не ешь?". Они всегда стараются подсунуть мне мясо и всё такое – шутки ради. Это хорошо. Другие люди могут увидеть, что можно быть спортсменом и питаться таким образом. Возможно, это их вдохновит,", - сказал он.

Напомним, летом Лукас Перес вернется в "Арсенал". | soccernews.ru

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