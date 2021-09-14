Бельерин рассказал причину, по который выбрал "Реал Бетис"

Теги бетисэктор бельерин

Бельерин рассказал причину, по который выбрал "Реал Бетис"Фото: инстаграм Бельерина/Автор неизвестен

Испанский латераль Эктор Бельерин рассказал о причине, по которой прошедшим летом перешел из "Арсенала" в "Бетис".

"Истина в том, что мы с отцом всегда обсуждали это. Идея с переходом в "Бетис" сидела у меня в голове. И вот сложились подходящие обстоятельства. По ходу трансферного окна возникало много вариантов, но отец сказал, что я должен перейти именно в "Бетис", — цитирует Бельерина The Athletic.

Напомним, что Бельерин перешел в испанский клуб на правах годичной аренды.

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