Бельерин рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Участие защитника "Арсенала" Эктора Бельерина в матче 11-го тура АПЛ против "Ливерпуля" находится под вопросом.

Как сообщает официальный сайт "канониров", 23-летний испанец получил мышечное повреждение и точно пропустит игру Кубка английского лиги против "Блэкпула".

А вот в поединке с "красными", который состоится 3 ноября, у фулбека есть шансы сыграть, но решаться это будет позднее.

В этом сезоне Бельерин сыграл за "Арсенал" 10 матчей и сделал 4 ассиста.

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