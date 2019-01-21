Бельерин рискует пропустить остаток сезона

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Бельерин рискует пропустить остаток сезона

Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин рискует пропустить остаток текущего сезона, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, у испанского фулбека подозрение на разрыв крестообразных связок колена, после которого ему придётся восстанавливаться не менее шести месяцев.

Если диагноз подтвердится, то в лучшем случае 23-летний футболист вернётся в строй в июле или августе.

В этом сезоне Бельерин сыграл за "Арсенал" 19 матчей и сделал 5 ассистов.

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