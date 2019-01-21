Бельерин рискует пропустить остаток сезона
Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин рискует пропустить остаток текущего сезона, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, у испанского фулбека подозрение на разрыв крестообразных связок колена, после которого ему придётся восстанавливаться не менее шести месяцев.
Если диагноз подтвердится, то в лучшем случае 23-летний футболист вернётся в строй в июле или августе.
В этом сезоне Бельерин сыграл за "Арсенал" 19 матчей и сделал 5 ассистов.
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|23
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|Тоттенхэм
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|Челси
|23
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|5
|Арсенал Лондон
|23
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|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
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|Лестер Сити
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|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
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|Эвертон
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|Борнмут
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|Кристал Пэлас
|23
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|23
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|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
|23
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