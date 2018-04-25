Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин сделал заявление по своему будущему.

" Я заказал себе игровой номер "2" на предстоящий сезон ", - приводит слова 23-летнего бека "канониров" fichajes.com.

В нынешнем сезоне Бельерин забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 42 матчах за "Арсенал". Интерес к нему проявляли мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

Напомним, "Арсенал" нацелился на хавбека "Ромы". | soccernews.ru