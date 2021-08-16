Бельерин согласился на снижение зарплаты ради ухода из "Арсенала"

Фото инстаграм Эктора Бельерина

Правый защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин стремится побыстрее сменить команду.

По информации The Athletic, 26-летний футболист даже готов пойти на снижение зарплаты ради ухода в другой клуб.

О своём намерении покинуть "Арсенал" испанец уже объявил главному тренеру Микелю Артете.

Ранее сообщалось об интересе к Бельерину со стороны "Атлетико" и "Интера".

Рыночная стоимость фулбека "канониров" оценивается в 25 миллионов евро.

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