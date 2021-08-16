Бельерин согласился на снижение зарплаты ради ухода из "Арсенала"

Теги арсенал лондонэктор бельерин

Бельерин согласился на снижение зарплаты ради ухода из "Арсенала"

Фото инстаграм Эктора Бельерина

Правый защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин стремится побыстрее сменить команду.

По информации The Athletic, 26-летний футболист даже готов пойти на снижение зарплаты ради ухода в другой клуб.

О своём намерении покинуть "Арсенал" испанец уже объявил главному тренеру Микелю Артете.

Ранее сообщалось об интересе к Бельерину со стороны "Атлетико" и "Интера".

Рыночная стоимость фулбека "канониров" оценивается в 25 миллионов евро.

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