Бельерин вернулся в Испанию

Пресс-служба севильского "Бетиса" на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года без права выкупа.

26-летний Бельерин является воспитанником "Барселоны". За "Арсенал" он выступал с 2013 года, провел за клуб 239 матчей, забил девять голов и отдал 29 результативных передач. Сдавался в аренду "Уотфорду". За сборную Испании сыграл 4 матча. Трехкратный обладатель Кубка Англии, трехкратный обладатель Суперкубка Англии.

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