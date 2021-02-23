Бельерин задумался об уходе из "Арсенала"

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Бельерин задумался об уходе из "Арсенала"

Правый защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации CBS Sports, 25-летний футболист понял, что нуждается в новом вызове для своей карьеры.

Купить испанского фулбека давно хочет ПСЖ, которому не помешает усиление правого фланга обороны.

В текущем сезоне Бельерин сыграл за "Арсенал" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его контракт с "канонирами" рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 28 миллионов евро.

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