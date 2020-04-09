Бельерин заинтересовал итальянский топ-клуб

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Бельерин заинтересовал итальянский топ-клуб

Правый защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Италии.

СМИ сообщают о желании миланского "Интера" купить 25-летнего футболиста.

"Канониры" не стремятся продать испанского фулбека, но готовы выслушать предложения по нему.

Бельерин оказался в академии "Арсенала" в 2011 году, перебравшись туда из "Барселоны". За основную команду он дебютировал в сентябре 2013 года.

С тех пор игрок забил 8 голов и сделал 25 ассистов в 195 матчах. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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