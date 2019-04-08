Бельфодиль стал автором уникального достижения в Бундеслиге

Нападающий "Хоффенхайма" Исхак Бельфодиль трижды поразил ворота "Аугсбурга" в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает Gracenote Live, 27-летний форвард "деревенских" стал первым алжирцем, оформившим хет-трик в поединке Бундеслиги.

В текущем сезоне Бельфодиль сыграл за "Хоффенхайм" 29 матчей, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

Стоит отметить, что ранее футболист выступал за другой немецкий клуб - бременский "Вердер".

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