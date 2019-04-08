Бельфодиль стал автором уникального достижения в Бундеслиге

Теги хоффенхаймисхак бельфодильстатистика

Бельфодиль стал автором уникального достижения в Бундеслиге

Нападающий "Хоффенхайма" Исхак Бельфодиль трижды поразил ворота "Аугсбурга" в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает Gracenote Live, 27-летний форвард "деревенских" стал первым алжирцем, оформившим хет-трик в поединке Бундеслиги.

В текущем сезоне Бельфодиль сыграл за "Хоффенхайм" 29 матчей, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

Стоит отметить, что ранее футболист выступал за другой немецкий клуб - бременский "Вердер".

Не пропустите: "Бавария" и "РБ Лейпциг" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Германии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" отказался от покупки Де Хеа в пользу Кепы

"Реал" отказался от покупки Де Хеа в пользу Кепы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 48
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 28 44
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 43
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 42
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 37
11 Герта Герта 28 35
12 Майнц 05 Майнц 05 28 33
13 Фрайбург Фрайбург 28 32
14 Шальке Шальке 28 26
15 Аугсбург Аугсбург 28 25
16 Штутгарт Штутгарт 28 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 Ганновер 96 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов