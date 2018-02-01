Бельгиец Дефур рискует пропустить ЧМ-2018

Полузащитник "Бернли" и сборной Бельгии Стивен Дефур получил тяжёлую травму колена.

29-летний хавбек в понедельник будет прооперирован. Сроки восстановления футболиста составят 5-6 месяцев.

Таким образом, Дефур рискует пропустить Чемпионат Мира 2018 года, который стартует 14 июня.

Не пропустите: Конте: "Если мы сможем пробиться в Лигу Чемпионов, это будет успешный сезон". | http://soccernews.ru