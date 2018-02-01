Бельгиец Дефур рискует пропустить ЧМ-2018

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Бельгиец Дефур рискует пропустить ЧМ-2018

Полузащитник "Бернли" и сборной Бельгии Стивен Дефур получил тяжёлую травму колена.

29-летний хавбек в понедельник будет прооперирован. Сроки восстановления футболиста составят 5-6 месяцев. 

Таким образом, Дефур рискует пропустить Чемпионат Мира 2018 года, который стартует 14 июня.

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