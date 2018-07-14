Бельгия – Англия - 2:0 (обзор)

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Бельгия – Англия - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за третье место на ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии.

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