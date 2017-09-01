Бельгия – Гибралтар - 9:0, Кипр – Босния - 3:2 (обзоры)

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Бельгия – Гибралтар - 9:0, Кипр – Босния - 3:2 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе Н.

Видео: Бельгия – Гибралтар - 9:0.

Видео: Кипр – Босния - 3:2.

Не пропустите: Бельгия уничтожила Гибралтар, Кипр совершил камбэк с Боснией. | http://soccernews.ru

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