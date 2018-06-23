Бельгия громит Тунис и выходит в раунд плей-офф

Десятый игровой день на чемпионате мира в России начинался противостоянием сборных Бельгии и Туниса, которые открывали второй тур в группе "G". Стартовали на мундиале команды по-разному: так "красные дьяволы" катком прошлись по сборной Панамы (3:0), а "карфагенские орлы" в компенсированное время упустили ничью в матче с англичанами. Исходя из турнирного положения, команде Набиля Маалула необходимо было брать хотя бы очко в игре с Бельгией, а в идеале – побеждать подопечных Роберто Мартинеса. А вот победа бельгийцев досрочно выводила "красных дьяволов" в плей-офф.

Начало поединка было за европейцами. Уже на 4-й минуте Эден Азар затеял дриблинг у штрафной тунисцев, после чего получил по ногам – пенальти! Для верности арбитр пересмотрел видео эпизода, и решение свое не изменил. Пробил одиннадцатиметровый сам пострадавший – 1:0.

Но одного гола бельгийцам оказалось мало, и они продолжили атаковать. На 16-й минуте "красные дьяволы" удвоили результат. Мертенс точным пасом вывел к штрафной Лукаку, у того на ноге висел Сиам Бен-Юссеф, но Ромелу исхитрился пробить в дальний угол, застав врасплох Бен-Мустафа – 2:0.

Впрочем, "карфагенским орлам" достаточно быстро удалось вернуть интригу в игру. Заработали африканцы стандарт, после чего Хазри забросил мяч к владениям Куртуа, а там – в сутолоке игроков Бронн смог добраться до мяча и подсечь мяч головой в левую девятку – 2:1.

Бельгийцам такой маневр соперника не понравился, и они взяли цель вернуть былое преимущество в два мяча. Удалось им это сделать перед самым перерывом. Де Брюйне пасом с фланга нашел в штрафной Менье, а тот вторым касанием вывел Лукаку один на один с Бен-Мустафа. Перебросить голкипера сборной Туниса нападающему бельгийцев не составило труда – 3:1. Ромелу отметился уже четвертым мячом на чемпионате, догнав по этому показателю Криштиану Роналду.

На второй тайм "карфагенские орлы" настроились решительно. Еще до возобновления матча было видно как игроки сборной Туниса подбадривали друг друга. Но все планы команде Набиля Маалула спутал неугомонный Эден Азар, оформивший дубль вслед за Лукаку на 51-й минуте. Алдервейрелд пасом из глубины вывел Азара на свидание с голкипером тунисцев и полузащитник "Челси" легко выиграл дуэль – 4:1.

Теперь говорить о какой-либо интриге уже было бессмысленно. Сборная Бельгии, полностью контролируя игру, уже могла действовать на поле в свое удовольствие. А вот тунисцы окончательно сложили оружие и практически не помышляли об атакующих действиях.

Концовка матча могла выйти формальной, если бы не вышедший у бельгийцев на замену Батшуайи. Миши играл с желанием, но в тоже время легко транжирил момент за моментом, которые создавала для него чуть ли не вся команда. И только на 90-й минуте молодой нападающий "красных дьяволов" смог отличиться. Тилеманс выполнил навес справа на дальнюю штангу, где Батшуайи в подкате направил снаряд точно в угол – 5:1.

Однако последнее слово в матче осталось за сборной Туниса. Заключительная в матче атака "карфагенских орлов" завершилась прострелом в штрафную, где Хазри подсек мяч в дальний угол – 5:2.

Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Бельгии, и можем констатировать – "красные дьяволы" выходят в 1/8 финала. А вот у команды Набиля Маалула шансов на продолжение борьбы практически не осталось.

Бельгия – Тунис – 5:2

Голы: Э.Азар, 6, с пенальти – 1:0. Лукаку, 16 – 2:0. Бронн, 18 – 2:1. Лукаку, 45+3 – 3:1. Э.Азар, 51 – 4:1. Батшуайи, 90 – 5:1. Хазри, 90+3 – 5:2.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско, Э.Азар (Батшуайи, 68), Мертенс (Батшуайи, 86), Лукаку (Феллайни, 59).

Тунис: Бен-Мустафа, Бронн (Наггез, 24), Мерья, С.Бен-Юссеф (Беналуань, 41), Маалул, Сасси (Слитии, 59), Хауи, Скири, Ф.Бен-Юссеф, Бадри, Хазри.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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