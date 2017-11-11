Бельгия и Мексика расписали результативную ничью, Польша и Уругвай голов не забили

Завершились ещё два товарищеских матча. Бельгия и Мексика, забив шесть голов на двоих, сильнейшего не выявили, а в поединке между Польшей и Уругваем голов забито не было.

Бельгия – Мексика - 3:3

Голы: Азар, 17 - 1:0, Гуардадо, 38 (пенальти) - 1:1, Лукаку, 55 - 2:1, Лосано, 56 - 2:2, Лосано, 60 - 2:3, Лукаку, 70 - 3:3.

Бельгия: Куртуа, Симан, Вермален, Менье, Боята, Витцель, Шадли, Азар (Азар, 85), де Брюйне (Мертенс, 46), Тилеманс (Дембеле, 46), Лукаку (Ориги, 88).

Мексика: Очоа, Араухо, Морено, Лайюн, Рейес (Альварес, 59; Дос Сантос, 89), Лосано (Акино, 90), Эррера, Вела (дос Сантос, 59), Гуардадо (Дамм, 70), Сальседо, Эрнандес (Хименес, 51).



Польша – Уругвай - 0:0

Польша: Боруц (Фабианьски, 45), Берешиньски, Чонек (Енджейчик, 46), Ях, Рыбус, Блашчиковски (Мончиньски, 75), Гуральски (Зелиньски, 70), Гросицки (Макушевски, 90), Крыховяк, Глик, Вильчек (Шверчок, 67).

Уругвай: Сильва, Лемос, Варела, Хименес, Сильва, де Арраскаэта (Макси Гомес, 74), Нандес (Санчес, 67), Бентанкур, Весино, Перейро (Родригес, 60), Кавани.

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