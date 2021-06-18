Бельгия и Нидерланды обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА

Сборные Бельгии и Нидерландов добыли себе путевки в плей-офф Евро-2020.

Подопечные Франка де Бура выиграли два матча и гарантировали себе выход из группы с первого места.

Бельгия также набрала 6 очков из 6 возможных и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

В заключительном туре групповой стадии Евро-2020 Бельгия сыграет с Финляндией, а Нидерланды с Северной Македонией.

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