Бельгия и Португалия сыграли в безголевую ничью

Вечер субботы в футбольной Европе украшал товарищеский поединок двух сборных, к которым на предстоящем чемпионате будет приковано большое внимание. В Брюсселе сборная Бельгии принимала действующего чемпиона Европы – португальцев. Учитывая, что обе команды любят атаковать, встреча ожидалась результативной. И начало поединка лишь подтвердило такое предположение.

Команды с первых минут взяли высокий темп, играя практически без центра поля. Настойчивее смотрелись бельгийцы, что не удивительно, учитывая где проходила встреча. Однако долгое время опасными моментами и не пахло. Первый удар по воротам удался Моутинью лишь на 23-й минуте. Выстрел получился не опасным и Куртуа легко с ним справился.

А вот у "красных дьяволов" чуть позже действительно был реальный шанс открыть счет. Азар отдал пас на Карраско по линии штрафной площади, тот сместился влево, убрав мяч под ударную ногу, и тут же пробил, но сфера лишь всколыхнула сетку с внешней стороны ворот.

Что интересно, португальцы, выступающие без своей главной звезды – Криштиану Роналду, также изредка искали свой шанс забить. Это Бернарду Силва взял игру на себя, прошел справа до штрафной, а затем, резко убрав мяч в сторону отметки 11-метрового удара, пробил в ближний угол, но совсем чуть-чуть не попал.

Во втором тайме давление сборной Бельгии на ворота команды гостей лишь усилилось. Уж очень хотели "красные дьяволы" на фоне действующего чемпиона Европы добыть победный счет. И, нужно сказать, несколько шансов открыть счет у подопечных Роберто Мартинеса все же было.

На 56-й минуте подача со стандарта у бельгийцев оказалась неудачной, однако подбор остался за хозяевами. Ян Вертонген на линии штрафной площади обработал игровой снаряд, без замаха пробил под перекладину, но гостей спас Бету.

А спустя 10 минут сборной Бельгии удалась стремительная атака. Шадли поперек поля отдал на Азара, а Эден классным пасом вложил мяч в ногу подключившемуся Тома Менье. Защитник с острого угла хлестко пробил, но Бету снова выручил.

А что же португальцы? Гости, у которых главная задача была не пропустить, были сконцентрированы на обороне, вперед не спешили, да и ничья их вполне устраивала. За весь второй тайм подопечные Фернанду Сантуша не создали ни единого голевого момента. Да и в целом команды провели чересчур товарищеский матч. Поэтому абсолютно справедливо зрители на трибунах сразу после окончании встречи освистали обе команды.

Бельгия – Португалия – 0:0

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компании (Боята, 55), Вертонген, Менье, Дембеле (Феллайни, 46), Де Брюйне, Карраско (Шадли, 46), Э.Азар (Т.Азар, 80), Мертенс (Янузай, 46), Лукаку (Бентеке, 46).

Португалия: Бету, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру, Моутинью (Б.Фернандеш, 87), Карвалью, Жоау Мариу (М.Фернандеш, 72), Бернарду Силва (Андре Силва, 78), Мартинш (Куарежма, 63), Гуэдеш (Руй, 90+3).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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