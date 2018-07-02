Бельгия и Япония играют вничью после первого тайма

Завершился первый тайм матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Бельгии и Японии.

После первых 45 минут встречи счет не открыт - 0:0. Бельгийцы владеют территориальным преимуществом и нанесли больше ударов по воротам, но забить гол им пока не удается.

Напомним, что победитель этого матча в 1/4 финала сыграет с Бразилией.

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