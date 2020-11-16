Бельгия, Италия и Исландия обыграли своих соперников в матчах Лиги наций
Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче Лиги Наций. В другой встрече Италия оказалась сильнее Польши.
В другом матче Исландия обыграла Данию.
Лига наций A
Группа 2
Бельгия - Англия - 2:0 (2:0)
Голы: Тилеманс, 10 (1:0). Мертенс, 24 (2:0).
Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Витсель, Де Брейне, Азар, Тилеманс, Мертенс (Прат, 83), Лукаку.
Англия: Пикфорд, Уокер, Триппьер (Санчо, 70), Мингс, Чилвелл (Сака, 38), Дж.Хендерсон (Уинкс, 46), Грилиш, Дайер, Райс, Маунт (Калверт-Льюин, 69), Кейн.
Италия - Польша - 2:0 (1:0)
Голы: Жоржинью, 27 (с пенальти) - 1:0, Берарди, 84 - 2:0.
Италия: Доннарумма, Ачерби, Эмерсон, Бастони, Флоренци (Ди Лоренцо, 89), Жоржинью, Барелла, Локателли, Инсинье (Эль-Шаарави, 89), Бернардески (Берарди, 64), Белотти (Окака Чука, 79).
Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Реца, Крыховяк, Линетти (Милик, 74), Шиманьски (Грощицки, 46), Юзвяк (Зелиньски, 46), Модер (Гуральски, 46), Левандовски.
Дания - Исландия- 2:1
Голы: Эриксен, 12 (пенальти) - 1:0, Кьяртанссон, 85 - 1:1, Эриксен, 90 (пенальти) - 2:1
Дания: Шмейхель (Реннов, 46), Кристенсен, Ларсен, Кьер, Васс, Эриксен, Йенсен (Йонссон, 68), Дилэйни, Вестергор (Винд, 90), Поульсен, Брэйтуэйт (Андерсен, 76).
Исландия: Рунарссон, Эйельфссон, Магнуссон, Ингасон, Скуласон, Сигурдссон, Сигурдссон (Гуннарссон, 70), Гудмундссон (Финнбогасон, 74), Бьярнасон (Паульссон, 46), Сайварссон, Бедварссон (Кьяртанссон, 71).
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|6
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|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
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|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
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|6
|0
|Группа 3
|М
|О
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|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
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|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
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|О
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|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4