Бельгия - лидер отборочного раунда Евро-2020 по забитым голам

В матче отбора Евро-2020 сборная Бельгии одержала победу над Россией (4:1).

Бельгийцы в квалификационном раунде Евро-2020 забили 34 гола и стали лидером по этому показателю. У ближайшего преследователя сборной Англии 33 забитых гола.

Напомним, что Бельгия выйдет в финальную часть Евро-2020 с первого места.

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