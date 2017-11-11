Бельгия – Мексика - 3:3, Польша – Уругвай - 0:0 (обзоры)

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Бельгия – Мексика - 3:3, Польша – Уругвай - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей.

Бельгия – Мексика - 3:3

Польша – Уругвай - 0:0

Не пропустите: Бельгия и Мексика расписали результативную ничью, Польша и Уругвай голов не забили. | http://soccernews.ru

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