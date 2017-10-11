Бельгия не проиграла в 20-м подряд матче отборочного турнира Чемпионата Мира

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Бельгия не проиграла в 20-м подряд матче отборочного турнира Чемпионата Мира

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Бельгии на своем поле с крупным счетом победила Кипр со счетом 4:0.

Этот матч стал для бельгийцев 20-м без поражений (17 побед и 3 ничьи) в матчах отбора к мировым первенств.

В последних раз Бельгия проигрывала Эстонии (0:2) 14 октября 2009 года.

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