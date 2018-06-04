Бельгия объявила итоговую заявку на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес определился с итоговой заявкой своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Вратари: Коэн Кастельс ("Вольфсбург"), Тибо Куртуа ("Челси"), Симон Миньоле ("Ливерпуль").

Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Томас Менье (ПСЖ), Томас Вермален ("Барселона"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Лоран Симан ("Лос-Анджелес").

Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан"), Насер Шадли ("Вест Бромвич Альбион"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Мусса Дембеле ("Тоттенхэм"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед"), Юри Тилеманс ("Монако"), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь").

Нападающие: Миши Батшуайи ("Челси"), Эден Азар ("Челси"), Торган Азар ("Боруссия" Мёнхенгладбах), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Дрис Мертенс ("Наполи").

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