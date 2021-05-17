Бельгия объявила заявку на чемпионат Европы. Это соперник сборной России

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Бельгия объявила заявку на чемпионат Европы. Это соперник сборной России

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Бельгии опубликовал заявку на чемпионат Европы, который пройдет ближайшим летом.

Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матс Сельс.

Защитники: Тоби Алдервейрельд, Дедрик Боята, Ясон Денайер, Томас Вермален, Ян Вертонген, Тома Менье, Тимоти Кастань.

Полузащитники: Янник Ферейра-Карраско, Насер Шадли, Торган Азар, Эден Азар, Дрис Мертенс, Жереми Доку, Леандро Троссар, Даннис Прайет, Аксель Витсель, Юри Тиллеманс, Кевин Де Брейне, Леан Дендонкер.

Нападающие: Миши Батшауйи, Кристиан Бентеке, Ромелу Лукаку.

На Евро-2020 Бельгия сыграет в одной группе со сборными России, Финляндии и Дании.

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