Бельгия объявила заявку на чемпионат Европы. Это соперник сборной России
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной Бельгии опубликовал заявку на чемпионат Европы, который пройдет ближайшим летом.
Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матс Сельс.
Защитники: Тоби Алдервейрельд, Дедрик Боята, Ясон Денайер, Томас Вермален, Ян Вертонген, Тома Менье, Тимоти Кастань.
Полузащитники: Янник Ферейра-Карраско, Насер Шадли, Торган Азар, Эден Азар, Дрис Мертенс, Жереми Доку, Леандро Троссар, Даннис Прайет, Аксель Витсель, Юри Тиллеманс, Кевин Де Брейне, Леан Дендонкер.
Нападающие: Миши Батшауйи, Кристиан Бентеке, Ромелу Лукаку.
На Евро-2020 Бельгия сыграет в одной группе со сборными России, Финляндии и Дании.
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|Группа B
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|О
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|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
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|Группа C
|М
|О
|1
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|7
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|7
|3
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|3
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|М
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|3
|6
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|Турция
|3
|3
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|М
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|1
|Италия
|3
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|2
|Бельгия
|3
|6
|3
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|3
|4
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|О
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|3
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|3
|3
|4
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|1