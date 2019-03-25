Бельгия обыграла Кипр и возглавила группу I
В рамках 2-го тура отборочного раунда Евро-2020 сборная Бельгии одержала победу над Кипром.
Таким образом, бельгийцы возглавили группу I. Россия сейчас занимает третье место.
Кипр - Бельгия 0:2
Голы: Азар, 10 - 0:1, Батшуайи, 18 - 0:2
Кипр: Пардо, Лайфис, Меркис, Кусулос, Иоанну, Эфрем (Шполярич, 75), Артиматас, Папулис, Маргаса, Антониу (Макрис, 81), Жуниор (Георгиу, 46).
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Азар (Феррейра Карраско, 68), Азар, Мертенс (Янузай, 57), Батшуайи.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Болгария
|1
|1
|3
|Черногория
|1
|1
|4
|Косово
|0
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Люксембург
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Украина
|1
|1
|4
|Сербия
|0
|0
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Израиль
|2
|4
|2
|Македония
|1
|3
|3
|Польша
|1
|3
|4
|Словения
|1
|1
|5
|Латвия
|1
|0
|6
|Австрия
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|3
|3
|Турция
|1
|3
|4
|Албания
|1
|0
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Молдова
|1
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Кипр
|1
|3
|2
|Россия
|2
|3
|3
|Бельгия
|1
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Греция
|1
|3
|2
|Италия
|1
|3
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|4
|Армения
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0