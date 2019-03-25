Бельгия обыграла Кипр и возглавила группу I

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Бельгия обыграла Кипр и возглавила группу I

В рамках 2-го тура отборочного раунда Евро-2020 сборная Бельгии одержала победу над Кипром.

Таким образом, бельгийцы возглавили группу I. Россия сейчас занимает третье место.

Кипр - Бельгия 0:2

Голы: Азар, 10 - 0:1, Батшуайи, 18 - 0:2

Кипр: Пардо, Лайфис, Меркис, Кусулос, Иоанну, Эфрем (Шполярич, 75), Артиматас, Папулис, Маргаса, Антониу (Макрис, 81), Жуниор (Георгиу, 46).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Азар (Феррейра Карраско, 68), Азар, Мертенс (Янузай, 57), Батшуайи.  

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