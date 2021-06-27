Бельгия обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020

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Бельгия обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Сборная Бельгии благодаря голу Торгана Азара обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020 где сыграет с Италией.

Гол: 1:0 – 42 Т.Азар.

Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Азар, Тилеманс, Азар (Карраско, 87), Витцель, де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку.

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Диогу Далот, Рубен Диаш, Геррейру, Пальинья (Данилу Перейра, 78), Моутинью (Жоау Феликс, 56), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 56), Саншеш (Сержиу Оливейра, 78), Диогу Жота (Андре Силва, 70), Роналду.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Судья как мог помогал Португалии. Палинья еще в первом тайме наиграл на удаление, но так и не получил заслуженную красную карточку. Также арбитр пропускал почти все фолы португальцев, которые играли как дровосеки.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Снова о судьях.Что ж такое ... Хе-хе ...

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Mutaloff
Mutaloff

Португалия наиграла на свой гол,но такой автобус вскрыть трудно+ошибка Патрисиу,который не отразил удар Азара.Вот и вся Бельгия. В 1/4 их Италия раскатает.

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крoш
крoш

Отправил ЛАзар Пеналду на пенсию )))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не команда ,а сборище игроков слабых - это о Португалии.От феликса кроме симуляций и нытья ничего не увидели.Роналду в этом матче - пешеход похлеще гнома!

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