Бельгия обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен
Сборная Бельгии благодаря голу Торгана Азара обыграла сборную Португалии и вышла в 1/4 финала Евро-2020 где сыграет с Италией.
Гол: 1:0 – 42 Т.Азар.
Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Азар, Тилеманс, Азар (Карраско, 87), Витцель, де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку.
Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Диогу Далот, Рубен Диаш, Геррейру, Пальинья (Данилу Перейра, 78), Моутинью (Жоау Феликс, 56), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 56), Саншеш (Сержиу Оливейра, 78), Диогу Жота (Андре Силва, 70), Роналду.
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