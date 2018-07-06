Бельгия обыгрывает Бразилию после первого тайма в матче 1/4 финала ЧМ-2018

Завершился первый тайм четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Бразилии.

По итогам 45 минут "красные дьяволы" ведут со счётом 2:0. Второй гол в свой актив записал Кевин Де Брюйне, а до этого в свой пассив автогол записал полузащитник "селесао" Фернандиньо.

Напомним, что победитель этой пары в полуфинале мундиаля сыграет против сборной Франции.

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