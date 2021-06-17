Бельгия одержала волевую победу над Данией на Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА
В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2020 Бельгия одержала победу над Данией.
Бельгия возглавляет группу, набрав 6 очков. Дания идет последней.
Дания - Бельгия 1:2
Голы: Поульсен, 2 - 1:0, Азар, 54 - 1:1, де Брюйне, 70 - 1:2
Дания: Шмейхель, Вестергор (Ольсен, 84), Кристенсен, Кьер, Васс (Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 72), Дамсгор (Корнелиус, 72), Мэле, Поульсен (Нергор, 62), Брэйтуэйт.
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витцель, 59), Азар, Карраско (Азар, 59), Лукаку, Мертенс (де Брюйне, 46).
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