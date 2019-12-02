Бельгия отказалась сыграть с Францией перед Евро-2020 из-за возможного поражения

От товарищеских матчей со сборной Францией отказалось сразу несколько стран. Об этом сообщает L’Equipe.



В числе отказавшихся присутствует Бельгия, главный тренер которой решил, что, если команда проиграет в товарищеском матче, это плохо скажется на состоянии футболистов перед Евро-2020.



Встреча должна пройти в марте 2020 года.



Кроме того, агенты, которые занимаются организацией товарищеских матчей, считают, что бельгийская сборная отказалась также потому, что в случае поражения уступили бы им Франции строчку в рейтинге ФИФА.

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