Бельгия отказалась сыграть с Францией перед Евро-2020 из-за возможного поражения

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Бельгия отказалась сыграть с Францией перед Евро-2020 из-за возможного поражения

От товарищеских матчей со сборной Францией отказалось сразу несколько стран. Об этом сообщает L’Equipe.

В числе отказавшихся присутствует Бельгия, главный тренер которой решил, что, если команда проиграет в товарищеском матче, это плохо скажется на состоянии футболистов перед Евро-2020.

Встреча должна пройти в марте 2020 года.

Кроме того, агенты, которые занимаются организацией товарищеских матчей, считают, что бельгийская сборная отказалась также потому, что в случае поражения уступили бы им Франции строчку в рейтинге ФИФА.

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