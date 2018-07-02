Бельгия отыграла один мяч в матче с Японией

Сборная Бельгии сумела забить гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Японии (1:2, второй тайм).

Сократил разрыв в счете защитник бельгийцев Ян Вертонген.

Мяч был забит на 69-й минуте, поэтому у Бельгии еще достаточно времени, чтобы сравнять счет.

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