Бельгия отыграла один мяч в матче с Японией

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Бельгия отыграла один мяч в матче с Японией

Сборная Бельгии сумела забить гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Японии (1:2, второй тайм).

Сократил разрыв в счете защитник бельгийцев Ян Вертонген.

 

Мяч был забит на 69-й минуте, поэтому у Бельгии еще достаточно времени, чтобы сравнять счет.

Не пропустите: Япония забила второй гол в ворота Бельгии. | http://soccernews.ru

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