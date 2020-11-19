Бельгия победила Данию в матче за первое место, Англия разгромила Исландию
В заключительном туре Лиги Наций Бельгия разобралась с Данией, а Англия разгромила Исландию.
Таким образом, Бельгия вышла в "финал четырех" Лиги Наций, а Исландия с 0 очками вылетела в Лигу В.
Лига А группа 2
Бельгия - Дания 4:2
Голы: Тилеманс, 3 - 1:0, Винд, 17 - 1:1, Лукаку, 57 - 2:1, Лукаку, 69 - 3:1, Куртуа (аг), 86 - 3:2, де Брюйне, 87 - 4:2
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген (Боята, 90), Денайер, Дендонкер, Шадли, Тилеманс, де Брюйне, Азар (Фоке, 77), Лукаку, Мертенс.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Мэле, Васс, Эриксен, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 70), Поульсен (Андерсен, 76), Брэйтуэйт, Винд (Систо, 88).
Англия - Исландия 4:0
Голы: Райс, 20 - 1:0, Маунт, 24 - 2:0, Фоден, 80 - 3:0, Фоден, 84 - 4:0
Англия: Пикфорд, Триппьер (Мэйтленд-Найлз, 85), Уокер (Мингз, 64), Магуайр, Дайер, Райс, Маунт (Уинкс, 64), Фоден, Сака, Грилиш (Санчо, 76), Кейн (Абрахам, 76).
Исландия: Кристинссон (Халльдоурссон, 46), Скуласон, Ингасон, Херманнссон, Сайварссон, Сигурйонссон (Эйельфссон, 62), Бьярнасон (Йоуханнессон, 88), Гудмундссон (Торстейнссон, 73), Паульссон, Арнасон, Бедварссон (Сигторссон, 73).
Удаление: Сайварссон (54).
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4