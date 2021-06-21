Бельгия победила Финляндию в матче Евро-2020

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Бельгия победила Финляндию в матче Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия победила Финляндию со счетом 2:0. 

Победу бельгийцам принесли автогол Лукаша Градецки и гол Ромелу Лукаку.

Бельгия, набрав 9 очков, заняла первое место в группе В. Финляндия с тремя очками финишировала на третьей позиции и, скорее всего, вылетит с турнира.

Финляндия – Бельгия - 0:2 (0:0)
Голы: Градецки, 74 (автогол) - 0:1, Лукаку, 81 - 0:2

Финляндия: Градецки, Тойвио, О`Шонесси, Уронен (Алхо, 70), Араюури, Луд, Спарв (Шюллер, 59), Камара, Райтала, Похьянпало (Кауко, 70), Пукки.

Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, де Брюйне, Азар, Витцель, Троссард (Менье, 75), Шадли, Доку (Батшуайи, 76), Лукаку (Бентеке, 84).

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