Бельгия победила Финляндию в матче Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия победила Финляндию со счетом 2:0.
Победу бельгийцам принесли автогол Лукаша Градецки и гол Ромелу Лукаку.
Бельгия, набрав 9 очков, заняла первое место в группе В. Финляндия с тремя очками финишировала на третьей позиции и, скорее всего, вылетит с турнира.
Финляндия – Бельгия - 0:2 (0:0)
Голы: Градецки, 74 (автогол) - 0:1, Лукаку, 81 - 0:2
Финляндия: Градецки, Тойвио, О`Шонесси, Уронен (Алхо, 70), Араюури, Луд, Спарв (Шюллер, 59), Камара, Райтала, Похьянпало (Кауко, 70), Пукки.
Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, де Брюйне, Азар, Витцель, Троссард (Менье, 75), Шадли, Доку (Батшуайи, 76), Лукаку (Бентеке, 84).
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
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|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
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|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
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|2
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|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
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|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
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|М
|О
|1
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|5
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|3
|5
|3
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|3
|3
|4
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|3
|1