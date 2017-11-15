Бельгия победила Японию, Австрия обыграла Уругвай, Венгрия сильнее Коста-Рики
Завершились еще три товарищеских матча с участием национальных сборных. Венгрия с минимальным счетом победила Коста-Рику, Бельгия скромно обыграла Японию, Австрия была сильнее Уругвая.
Венгрия – Коста-Рика - 1:0 (1:0)
Гол: Николич, 37 - 1:0
Венгрия: Дибус, Пауло Винисиус (Корчмар, 10), Кадар, Сабо, Беше, Паткаи (Надь, 11), Варга, Надь (Немет, 76), Николич (Маркварт, 81), Пришкин (Беде, 59), Уграи (Штьебер, 90).
Коста-Рика: Морейра, Гонсалес, Дуарте (Кальво, 51), Матаррита, Гутьеррес, Венегас (Сегура, 67), Уоллес (Ортис, 61), Борхес, Родригес (Уренья, 87), Гамбоа (Овьедо, 60), Колиндрес (Боланьос, 76).
Бельгия – Япония - 1:0 (0:0)
Гол: Лукаку, 72 - 1:0
Бельгия: Миньоле, Вермален, Вертонген, Менье, Кабаселе, де Брюйне (Дембеле, 62), Шадли (Лукаку, 84), Витцель (Дефур, 84), Азар, Мертенс (Миральяс, 60), Лукаку (Ориги, 74).
Япония: Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи (Сакаи, 86), Макино, Идегути, Нагасава (Мориока, 62), Ямагути, Харагути (Инуи, 78), Осако (Сугимото, 73), Асано (Кубо, 68).
Австрия – Уругвай - 2:1 (1:1)
Голы: Забитцер, 5 - 1:0, Кавани, 10 - 1:1, Шауб, 87 - 2:1
Австрия: Линднер, Данзо, Ульмер, Бауэр, Драгович, Баумгартлингер, Гриллич (Шопф, 74), Забитцер (Шваб, 90), Кайнц (Шауб, 59), Арнаутович (Алар, 86), Бургшталлер (Лазаро, 74).
Уругвай: Сильва, Хименес, Сильва, Перейра, Годин, Вальверде (Лодейро, 79), Весино, Бентанкур, Урретавискайя (Стуани, 68), де Арраскаэта (Санчес, 63), Кавани (Макси Гомес, 75).
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