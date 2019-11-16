Бельгия после первого тайма громит Россию

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Бельгия после первого тайма громит Россию

Завершился первый тайм матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия.

На перерыв команды отправились при счете 0:3 в пользу бельгийцев. В составе гостей дубль оформил Эден Азар и еще один гол забил его брат Торган.

В случае победы, Бельгия завершит отборочный раунд на первом месте. Россия выйдет на Евро-2020 со второй позиции.

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