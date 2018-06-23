Бельгия после первого тайма уверенно побеждает Тунис

Завершился первый тайм матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Туниса.

По итогам 45 минут "красные дьяволы" обыгрывают "карфагенских орлов" со счётом 3:1. Голы в свой актив записали Эден Азар, Ромелу Лукаку, оформивший дубль, и Дилан Бронн.

Первый гол Вы можете посмотреть здесь, второй и третий - здесь, а четвёртый - здесь. | http://soccernews.ru