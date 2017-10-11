Бельгия повторила рекорд Германии по числу голов в отборе к ЧМ

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Бельгия повторила рекорд Германии по числу голов в отборе к ЧМ

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Бельгии дома разгромила Кипр со счетом 4:0.

Благодаря этому бельгийцы забили 43 гола в 10 матчах европейского отбора к мундиалю и повторили рекорд Германии, который был установлен несколько дней назад.

Лучшим бомбардиром Бельгии стал форвард Ромелу Лукаку (11 мячей в 8 матчах).

Не пропустите: Бельгия не проиграла в 20-м подряд матче отборочного турнира Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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