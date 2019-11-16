Бельгия прервала победную серию России

В матче квалификации Евро-2020 сборная Бельгии обыграла Россию.

Таким образом, бельгийцы прервали семиматчевую победную серию россиян.

Напомним, что в последний раз Россия проигрывала 21 марта 2019 года в первой игре против Бельгии (1:3).

С тех пор Россия обыграла Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0), Кипр (1:0), Шотландию (2:1), Казахстан (1:0), Шотландию (4:0) и Кипр (5:0).

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