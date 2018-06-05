Бельгия проэкзаменирует Египет за неделю до начала Чемпионата Мира

Бельгия – Египет

Стадион: "Стадион короля Бодуэна" (Брюссель, Бельгия)

Начало матча: 21:45

Сборная Бельгии входит в число тех команд, которые могут побороться за титул чемпиона мира в России. По крайней мере, в это хочется верить! Ведь невероятное поколение "красных дьяволов", лучшими представителями которого являются Еден Азар, Кевин де Брюйне и Венсан Компани, довольно средне выступало на предыдущих крупных турнирах. Пора бы замахнуться на что-то большее.

Хорошим поколением может похвастаться и сборная Египта. Безусловно, главной звездой этой команды является вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах, но и о таких исполнителях, как Мохаммед Эль-Ненни ("Арсенал"), Рамадан Собхи ("Сток Сити") или Ахмед Хегази ("Вест Бромвич") забывать не стоит.

Интересным фактом является история противостояний этих двух сборных. Бельгия и Египет дважды встречались между собой: в 1999 и 2005 годах. И по итогам этих встреч "фараоны" "всухую" обыгрывают бельгийцев. При чем, во всех смыслах этого слова. "Красные дьяволы" не только ни разу не обыгрывали Египет, но даже не забили в их ворота ни одного гола. Так что следующий матч может привнести нотку "исторического" в противостояние этих двух сборных. А пока Египет уверенно бьет Бельгию с общим счетом 5:0 и сейчас даже сложно представить, что когда-то "красные дьяволы" были совсем другими: без россыпи звезд и даже без мировых турниров.

К матчу с Египтом сборная Бельгии подходит с рекордной серией из 17 матчей подряд без поражений. Последний раз подопечные Мартинеса проигрывали 1 сентября 2016 года в товарищеском матче против Испании. Хотя, нужно признать, что в матчах с действительно сильными соперниками – Нидерландами и Португалией – "красные дьяволы" при Роберто Мартинесе не побеждали. А вот скромным Кипру, Эстонии и Гибралтару Бельгия успела наколотить 32 гола за 6 матчей.

Перед Чемпионатом Мира "красные дьяволы" успели провести 2 спарринга: разгромили Саудовскую Аравию (4:0) и раскатали безголевую ничью с Португалией. Последний матч, кстати, вызывает очень много вопросов перед встречей с Англией на групповом этапе ЧМ, ведь в абсолютно боевом составе подопечные Мартинеса проиграли португальцам во многих статистических компонентах.

А вот статистика Египта в этом году совсем не впечатляет. Команда Эктора Купера успела провести 4 матча, 2 из которых проиграла (Португалия – 2:1, Греция – 1:0). Две другие встречи закончились вничью (Кувейт 1:1, Колумбия – 0:0). Да и вообще в последних 11 матчах "фараоны" победили лишь дважды. Последний раз это случилось 8 октября 2017 года в матче против Конго.

Интересные факты перед противостоянием Бельгии и Египта:

Бельгия никогда не забивала в ворота Египта, в то время как "фараоны" оформили уже 5 голов.

Последний раз Египет забивал больше двух голов за матч в противостоянии с Конго 8 октября 2017 года.

Бельгия сыграла "на ноль" в трех матчах подряд.

Роберто Мартинес и Эктор Купер еще никогда не противостояли друг другу как тренеры.

В матче не сыграет Мохаммед Салах, который получил травму в финале Лиги Чемпионов и будет восстанавливаться до начала Чемпионата Мира.

Ориентировочные составы на игру:

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вертонген, Бойата – Менье, де Брюйне, Витсель, Феррейра Карраско – Мертенс, Азар, Лукаку

Египет: Эль-Шенави – Фатхи, Хегази, Самир, Абдель-Шафи – Эль-Ненни, Хамед – Трезеге, Саид, Собхи – Мохсен

Прогноз на матч

Учитывая отсутствие Салаха, Египет вряд ли сможет забить Бельгии очень много голов. А зная "любовь" "красных дьяволов" к крупным и убедительным победам над середняками, ни для кого не будет сюрпризом увидеть в воротах "фараонов" 2 или 3 гола. Тем более, что в групповом этапе ЧМ Бельгии предстоит играть с еще одной арабской сборной – Тунисом, которая чем-то похожа на современный Египет. Хороший шанс смоделировать ситуацию и сыграть так, если бы это был мундиаль.

Букмекеры очень высоко оценивают шансы Бельгии. Победа "красных дьяволов" оценивается в 1,36. А вот в случае победы Египта свои деньги можно приумножить приблизительно в 9,5 раз. Коэффициент на ничью – 5.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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