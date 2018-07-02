Бельгия, проигрывая в два мяча, вырывает у Японии путевку в четвертьфинал

В поединке 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии фаворит был очевиден. Групповой этап "красные дьяволы" прошли на одном дыхании, победив во всех трех матчах, а вот "синие самураи" лишь за счет дополнительных показателей обошли сборную Сенегала и буквально запрыгнули в уходящий в плей-офф поезд. К тому же команда Роберто Мартинеса уже длительное время демонстрирует стабильную игру, имея накануне встречи серию из 22 беспроигрышных матчей.

Однако первый опасный момент в поединке создала команда из Страны восходящего солнца. На 4-й минуте провели быструю атаку японцы, мяч дошел до Кагавы, который использовал свою возможность для удара, и нанес разящий выстрел в сторону правого нижнего угла, но снаряд пролетел рядом со штангой.

Что до бельгийцев, то они никак не могли войти в игру. Поначалу "красные дьяволы" играли осторожно, а когда соперник освоился, то бельгийцы и вовсе с трудом находили подходы к воротам Кавасимы. Правда и "синие самураи" ничего острого не создавали, предпочитая сохранять свои ворота в неприкосновенности.

Впервые бельгийцы пробили в створ на 28-й минуте. Эден Азар подключился к атаке своей команды, и с линии штрафной нанес удар по рамке Кавасимы, который кулаками выбил сферу за боковую линию. После этого игра заметно оживилась, и вскоре Компании просто обязан был забивать. Де Брюйне навесил мяч с бровки на дальнюю штангу ворот азиатов, где Венсан головой и ногой пытался забить, но ничего у него не вышло. Сфера полетела вдоль ворот.

Буквально через минуту опасно ответила и сборная Японии. Нагатомо классно подавал мяч с левого фланга после эффектной передачи пяткой от Кагавы. Пытался футболист сборной Японии отправить сферу в сетку, но получился удар по центру. Для Куртуа этот выстрел не стал неожиданностью. А еще разок "синие самураи" огрызнулись перед самым перерывом. Идеальный перевод из центра последовал на Нагатомо, который выполнил прострел. Осако подставил ногу, и сфера полетела в ворота. Казалось бы, уверенно должен был забирать снаряд Куртуа, но пропустил мяч между ног. "Пятнистый" полетел в сетку, но сам же голкипер успел исправить собственную ошибку, забрав мяч в перчатки.

А в дебюте второго тайма случилась неожиданность – сборная Японии вышла вперед. Классная контратака получилась у азиатов от собственной штрафной. Мяч был адресован на ход Харагучи, который ворвался в штрафную справа и со второго замаха решился на удар. Сфера влетела впритирку с левой стойкой – 0:1.

Буквально в ответной же атаке счет должен был становиться равным. Мертенс выдал классную передачу с фланга в центр на Азара. Эден пробивал в касание в правый угол, выстреливал классно, но за японцев сыграла штанга, которая спасла номинальных гостей от вернейшего гола.

А затем снова удивили "синие самураи". Очередная атака азиатов, передача от Кагавы в центр, где Инуи получает мяч и, не встречая сопротивления, решается на удар с 23 метров. Снаряд летит точно в правый угол, Куртуа прыгает, но не дотягивается – 0:2. Запахло сенсацией…

Сборная Бельгии берет паузу в игре, команде явно нужно встряхнуться. А Роберто Мартинес тем временем проводит двойную замену, бросая в бой Феллайни и Шадли. Как в воду глядел испанский специалист, словно зная какую пользу принесут эти двое. А пока что "красные дьяволы" транжирили свои моменты. Так в одном из эпизодов Лукаку пробивал головой с трех метров, но мяч проскакал в сантиметрах от штанги.

Камбэк бельгийцев начался с 69-й минуты. Само взятие ворот получилось несколько курьезным, но главное, что мяч оказался в сетке. Кавасима одну из подач сумел нейтрализовать, сыграв кулаками к левому углу своей штрафной. Однако Вертонген поспешил вернуть мяч во вратарскую, да так, что сферу завернула в самый угол, полетев за шиворот голкиперу азиатской команды. Навряд ли защитник бельгийцев целенаправленно бил по воротам, но главное что европейцы вернулись в игру – 1:2.

А спустя каких-то пять минут счет стал равным. Угловой был подан бельгийцами, японцы отбились, но сфера повторно была доставлена Азаром в штрафную команды Акира Нисино. На этот раз Феллайни выиграл верховую дуэль, буквально продавив защитника, и головой расстрелял Кавасиму в ближнем бою – 2:2.

Вот так, за 15 минут до конца основного времени, командам пришлось начинать все сначала. Но теперь уже бельгийцев было не остановить, а их соперник заиграл осторожнее, рассчитывая дотянуть до экстра-таймов.

Реальный шанс не доводить дело до дополнительного времени "красные дьяволы" имели на 87-й минуте. Просто убойные выстрелы головой удались сначала Шадли, а затем и Лукаку. В обоих случаях голкипер "синих самураев" спас свою команду, вытащив неберущиеся мячи.

А в компенсированное время Япония заигралась у штрафной Куртуа, в надежде забить победный гол, и была поймана на классической контратаке. Подавали азиаты угловой и не успели вернуться назад, Тибо бросил мяч на Де Брюйне, тот промчал пол поля, а затем вырезал направо на Азара. Эден прострелил в штрафную, Лукаку пропустил мяч и Шадли вколотил сферу в упор – 3:2.

Японцам не хватило несколько секунд, они играли прекрасно, но класс бельгийцев сказался и все решил один эпизод. "Красные дьяволы" идут дальше!

Бельгия – Япония – 3:2

Голы: Харагучи, 48 – 0:1. Инуи, 52 – 0:2. Вертонген, 69 – 1:2. Феллайни, 74 – 2:2. Шадли, 90+4 – 3:2.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско (Шадли, 65), Азар, Мертенс (Феллайни, 65), Лукаку.

Япония: Кавасима, Сакаи, Сёдзи, Йосида, Нагатомо, Хасэбэ, Сибасаки (Ямагути, 81), Харагучи (Хонда, 81), Кагава, Инуи, Осако.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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