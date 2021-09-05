Бельгия разгромила Чехию в отборе ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Бельгии/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Бельгия на своем поле разгромила Чехию со счетом 3:0.

Победу бельгийцам принесли голы Ромелу Лукаку, Эдена Азара и Алексиса Салемакерса.

Бельгия, набрав 13 очков, занимает первое место в группе Е. Чехия с семью очками осталась на второй позиции.

Бельгия – Чехия - 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 8 - 1:0, Азар, 41 - 2:0, Салемакерс, 65 - 3:0

Бельгия: Куртуа, Денайер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Карраско (Салемакерс, 57), Витцель, Ванакен (Лукебакио, 81), Тилеманс (Дендонкер, 81), Азар (Троссард, 73), Лукаку (Батшуайи, 81).

Чехия: Вацлик (Станек, 14), Цоуфал, Каша, Калас, Матею, Соучек, Пешек (Змргал, 66), Голеш, Барак (Крал, 76), Выдра (Тецл, 66), Гложек (Визнер, 77).

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