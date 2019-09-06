Бельгия разгромила Сан-Марино

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Бельгия разгромила Сан-Марино

Сборная Бельгии в выездном матче отбора на Евро-2020 обыграла Сан-Марино.

Бельгия идет на первом месте в группе I.

Сан-Марино - Бельгия - 0:4 (0:1)

Голы: Батшуайи, 43 (с пенальти) - 0:1, Мертенс, 57 - 0:2, Шадли, 63 - 0:3, Батшуайи, 90+2 - 0:4.

Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони, Э.Голинуччи (А.Голинуччи, 66), Муларони, Берарди (М.Витаиоли, 74), Джарди (Гасперони, 67), Нанни.

Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Де Брейне (Прат, 76), Феррейра-Карраско, Тилеманс, Батшуайи, Ориги (Мертенс, 55), Янузай (Шадли, 56).

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