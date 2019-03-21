Бельгия - Россия: анонс и прогноз первого матча нашей сборной в квалификации к Евро-2020

Бельгия – Россия

Стадион: "Руа Бодуэн" (Брюссель)

Начало матча: 22:45

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

21 марта Европа начинает отбор к Евро-2020. Первая стадия Лиги Наций уже завершилась, команды показали свои новые лица после Чемпионата Мира и заставили сделать определенные выводы. Первый игровой день порадует и российских болельщиков, ведь сборная Черчесова тоже начинает свой отборочный путь именно 21 марта. Соперник очень непростой – действующий бронзовый призер Чемпионата Мира Бельгия оступилась на групповом этапе Лиги Наций, а потому плей-офф и дополнительная возможность попасть на Евро ей уже не светит. Нужно решать все свои задачи здесь и сейчас.

Группа у "красных дьяволов", скажем прямо, проходная, ведь, помимо России, в секстете выделяется разве что Шотландия с капитаном Эндрю Робертсоном. Именно с представителями Туманного Альбиона, как говорят эксперты, нашей команде и придется разыгрывать вторую путевку на Евро. С чем Бельгия подходит ко встрече с Россией? В первую очередь, проблемы с составом. Главный тренер хозяев Роберто Мартинес не сможет рассчитывать на Менье, Компани, Де Брюйне, Витселя и Лукаку (половина основного состава). Согласно сообщениям WhoScored, все эти футболисты не оправились от повреждений. Кроме того, стоит взглянуть на прошлые матчи. Бельгия неплохо играла в Лиге Наций, но поражение от Швейцарии в последнем туре группового этапа лишило ее первого места. Очевидно, что это не на шутку ударило по самолюбию бронзовых призеров Чемпионата Мира, так что 2019 год они постараются начать с победы.

У сборной России особых проблем составом нет. Более того, по сравнению с последними матчами Лиги Наций, Черчесов сможет рассчитывать на своих лидеров – Головина и Черышева. В предыдущих двух матчах наша сборная потерпела 2 поражения, одно из которых не позволило ей выйти в плей-офф Лиги Наций и обозначило проблему результативности. Команда не может забить в 2 матчах подряд, при этом практически не создавая моментов у чужих ворот. В связи с этим, многие эксперты говорят, что лучшим результатом для России в сегодняшнем матче будет ничья. Возможна ли она? С учетом всех проблем Бельгии с составом, игра в стиле Чемпионата Мира может дать определенные плоды.

Интересные факты перед противостоянием Бельгии и России

В новейшей истории Россия еще никогда не побеждала Бельгию. Команды встречались между собой 5 раз: в 3 встречах "дьяволы" оказались сильнее, еще 2 раза была зафиксирована ничья.

Россия еще никогда не забивала Бельгии в Брюсселе. Единственный матч этих сборных в столице западноевропейской страны завершился со счетом 0:0 (24 апреля 1994 года).

В последних 10 матчах сборная Бельгии одержала 7 побед, 5 из которых – "сухие".

Сборная России проиграла 2 последних матча и не забивает с 14 октября 2018 года.

В последних 10 матчах Россия лишь раз сохранила свои ворота "сухими".

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Бойята, Вертонген – Шадли, Дендонкер, Тилеманс, Карасско – Т. Азар, Э. Азар, Мертенс

Россия: Лунев – Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Оздоев, Газинский – Черышев, Головин, Ионов – Дзюба.

Прогноз на матч Бельгия – Россия

Букмекеры считают Бельгию абсолютным фаворитом противостояния: коэффициент на победу подопечных Мартинеса равняется 1,37. На ничью дают 5,4. В случае победы России поставленные деньги можно умножить в 9,4 раза.

Проблемы России с результативностью не могут быть перекрыты в один момент, даже несмотря на возвращение в состав Головина и Черышева. Особенно сложно будет забить в том случае, если основные центральные защитники Бельгии Вертонген и Алдервейрельд сыграют безошибочно. Единственный шанс России – это быстрые атаки и стандарты. Форму команд оценить достаточно сложно, так как последние матчи обеих сборных состоялись еще в 2018 году, однако текущие расклады говорят о том, что дома Бельгия не даст России шансов. Победа "красных дьяволов" видится просто неизбежной. А если вы хотите поставить на этот матч, рекомендуем вариант "обе команды забьют – нет".

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (1,9).