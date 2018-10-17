Бельгия с Нидерландами и Швеция со Словакией сыграли вничью, Дания взяла верх над Австрией
Сегодня в товарищеских матчах Бельгия с Нидерландами и Швеция со Словакией сыграли вничью, а Дания оказалась сильнее Австрии.
Бельгия - Нидерланды - 1:1
Голы: Мертенс, 5 - 1:0, Греневельд, 27 - 1:1.
Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Бойата, Денайер, Кастань (Менье, 73), Тилеманс (Карраско, 83), Витсель, Шадли, Мертенс (Прат, 46), Р. Лукаку (Батшуайи, 46), Э. Азар (Т. Азар, 46).
Нидерланды: Силлессен, Думфрис (Хатебур, 46), де Лигт (Росарио, 46), Де Врей, Аке, Ван де Бек (Ван Анхолт, 61), Блинд, Стротман (Л. де Йонг, 73), Промес (Бергвейн, 73), Депай, Греневльд (Вильена, 61).
Дания - Австрия - 2:0
Голы: Лераджер, 29 - 1:0, Брэйтуэйт, 90+3 - 2:0.
Дания: Шмейхель, Анкерсен, Кьяер (Йоргенсен, 61), Вестергор, Кнудсен (Ларсен, 90), Лераджер, Хейбьерг, Кристенсен (Йенсен, 62), Систо, Дольберг (Гуткьяер, 46), Поульсен (Брэйтуэйт, 46).
Австрия: Стребингер, Драгович, Предль (Янко, 71), Хинтереггер (Виммер, 46), Лазаро, Шопф (Хирландер, 71), Шлагер, Ульмер, Забитцер (Кайнц, 46), Бургшталлер, Шауб (Траунер, 78).
Швеция - Словакия - 1:1
Голы: Гвидетти, 52 - 1:0, Руснак, 84 - 1:1.
Швеция: Йонссон (Нордфельдт, 46), Крафт, Янссон, Гранквист (Папагьяннопулос, 81), М. Ольссон, Дурмаз (Клаэссон, 66), К. Ольссон, Экдаль (Роден, 82), Хильемарк, Андерссон (Берг, 66), Гвидетти.
Словакия: Дубравка, Сабо, Шкриньяр, Шкртел (Шатка, 83), Ханчко, Куцка (Грошовский, 57), Лоботка (Грегуш, 56), Руснак, Хамшик (Дуда, 67), Мак (Беро, 66), Немец (Мраз, 71).
Ранее в товарищеской игре Бразилия одолела Аргентину. | soccernews.ru
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