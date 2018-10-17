Бельгия с Нидерландами и Швеция со Словакией сыграли вничью, Дания взяла верх над Австрией

Сегодня в товарищеских матчах Бельгия с Нидерландами и Швеция со Словакией сыграли вничью, а Дания оказалась сильнее Австрии.

Бельгия - Нидерланды - 1:1

Голы: Мертенс, 5 - 1:0, Греневельд, 27 - 1:1.

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Бойата, Денайер, Кастань (Менье, 73), Тилеманс (Карраско, 83), Витсель, Шадли, Мертенс (Прат, 46), Р. Лукаку (Батшуайи, 46), Э. Азар (Т. Азар, 46).

Нидерланды: Силлессен, Думфрис (Хатебур, 46), де Лигт (Росарио, 46), Де Врей, Аке, Ван де Бек (Ван Анхолт, 61), Блинд, Стротман (Л. де Йонг, 73), Промес (Бергвейн, 73), Депай, Греневльд (Вильена, 61).

Дания - Австрия - 2:0

Голы: Лераджер, 29 - 1:0, Брэйтуэйт, 90+3 - 2:0.

Дания: Шмейхель, Анкерсен, Кьяер (Йоргенсен, 61), Вестергор, Кнудсен (Ларсен, 90), Лераджер, Хейбьерг, Кристенсен (Йенсен, 62), Систо, Дольберг (Гуткьяер, 46), Поульсен (Брэйтуэйт, 46).

Австрия: Стребингер, Драгович, Предль (Янко, 71), Хинтереггер (Виммер, 46), Лазаро, Шопф (Хирландер, 71), Шлагер, Ульмер, Забитцер (Кайнц, 46), Бургшталлер, Шауб (Траунер, 78).

Швеция - Словакия - 1:1

Голы: Гвидетти, 52 - 1:0, Руснак, 84 - 1:1.

Швеция: Йонссон (Нордфельдт, 46), Крафт, Янссон, Гранквист (Папагьяннопулос, 81), М. Ольссон, Дурмаз (Клаэссон, 66), К. Ольссон, Экдаль (Роден, 82), Хильемарк, Андерссон (Берг, 66), Гвидетти.

Словакия: Дубравка, Сабо, Шкриньяр, Шкртел (Шатка, 83), Ханчко, Куцка (Грошовский, 57), Лоботка (Грегуш, 56), Руснак, Хамшик (Дуда, 67), Мак (Беро, 66), Немец (Мраз, 71).

Ранее в товарищеской игре Бразилия одолела Аргентину. | soccernews.ru