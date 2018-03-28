Бельгия - Саудовская Аравия - 4:0, Польша - Южная Корея - 3:2 (обзоры)

Теги саудовская аравиябельгияпольшаюжная корея

Бельгия - Саудовская Аравия - 4:0, Польша - Южная Корея - 3:2 (обзоры)Смотрите видеообзоры товарищеских матчей, в которых Бельгия разгромила Саудовскую Аравию, а Польша взяла верх над Южной Кореей.

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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