Бельгия сравняла счет в матче с Японией

Теги япониябельгиямаруан феллаини

Бельгия сравняла счет в матче с Японией

Сборная Бельгии сумела отыграться в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Японии (2:2).

Счет на 74-й минуте сравнял Маруан Феллаини, которому ассистировал Эден Азар.

 

Не пропустите: Бельгия отыграла один мяч в матче с Японией. | http://soccernews.ru

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