Бельгия стала первой командой, отыгравшей два мяча в плей-офф ЧМ за последние 52 года



Сборная Бельгии победила Японию (3:2) в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

В этой встрече бельгийцы добились победы, уступая два мяча по ходу встречи.

В последний раз отыграться два мяча и одержать победу в основное время удавалось сборной Португалии на ЧМ-1966 в поединке с КНДР (5:3).

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